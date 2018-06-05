Başkan Böcek’e Kepez’de yoğun ilgi

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez İlçesi Yenimahalle Mahallesi’nde Kapalı Semt Pazarını ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız, CHP Antalya Milletvekili Adayları Rafet Zeybek ve Kemal Bilal Öner’in de katıldığı ziyarette Başkan Böcek, esnaflara hayırlı işler diledi.

Antalya’nın her bölgesinde fırsat buldukça ziyaret ettiğini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Her zaman halkımızın arasındayız. Bu güzel günde Kepez Yenimahalle pazar yeri ziyareti gerçekleştirdik. Halkımızın gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Esnafımız işlerin azlığından, vatandaşlarımız fiyatlarını yüksekliğinden bahsediyor. Halkımızı dinleyerek, ilgili mercilere anlatmak, dertlerine çözüm üretmez bizlerin görevidir” dedi.