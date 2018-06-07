Başkan Böcek’e Mahir Bölük’ten sürpriz

Liman Mahallesi Muhtarı Mahir Bölük, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Liman Mahallesi sakini olan Başkan Böcek’e seçmen bildiri kağıdını veren Mahir Bölük, bir de sürpriz yaptı. Bahtılı Ortaokulu’nda Başkan Muhittin Böcek’le birlikte okuduklarını dile getiren Mahir Bölük, 1975-1976 eğitim-öğretim döneminde yine birlikte mezun oldukları söyledi. Mahir Bölük, “Çocukluk yıllarımız birlikte geçti.” dediği Başkan Muhittin Böcek’e Bahtılı Ortakokulu’ndan aynı dönem mezun olan arkadaşların yer aldığı tabloyu hediye etti.

İlk olarak seçmen bildiri kağıdını alan Başkan Muhittin Böcek, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin ülkemiz açısından son derece önemli olduğunu, bu nedenle de seçmenlerin bağlı oldukları muhtarlıklardan gerekli kontrolleri yapmaları gerektiğini söyledi.

Liman mahallesi Muhtarı Mahir Bölük’ün hediye ettiği tablo karşısında ise son derece duygulanan Başkan Muhittin Böcek, Bahtılı Ortaokulu’nda çok güzel yıllar geçirdiklerini ifade etti. Mahir Bölük’ün okul arkadaşı olduğunu dile getiren Başkan Böcek, okul arkadaşlarının yer aldığı tablo ile de son derece mutlu olduğunu bildirdi.