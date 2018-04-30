Başkan Böcek’e Matematik Olimpiyatları teşekkürü

Dr. Eyüp Sabri Topal, teşekkür ederek, plaket verdi.

Akdeniz Üniversitesi ve Konyaaltı Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları Ödül Töreni, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ödül törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal ve Türkiye’nin dört bir yanında Matematik Olimpiyatları sınavına giren öğrenciler katıldı. Rektör Yardımcısı Eyüp Sabri Topal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in bu organizasyonun düzenlenmesinden önemli bir emeği olduğunu belirtti. Topal, Başkan Böcek’e katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

“Böcek’ten öğrencilere tebrik”

Konyaaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, büyük bir cesaret örneği göstererek Matematik Olimpiyatlarına katılan öğrencileri tebrik etti. Başkan Muhittin Böcek, “600 öğrencimiz bu sınavlara girdi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 25 öğrenci dereceye girdi. Eğitim hayatınızda matematik önemli bir yer tutuyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimize her türlü desteği sunmaya hazırız. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen öğretmen ve değerli ailelerinize de tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Muhittin Böcek, Lise 1’lerde birinci olan öğrencilere madalyalarına takdim etti. Başkan Böcek, dereceye giren öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.