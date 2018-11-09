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Başkan Böcek'ten, 10 Kasım mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 80.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 80. yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Böcek, “10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını göstermemiz gereken bir gündür. Bu günde bizlere düşen en büyük görev, cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için, yorulmaksızın gayret etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

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