Başkan Böcek’ten amatör sporlara destek

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın 3. büyük stadyumu olan Konyaaltı Atatürk Stadyumu’yla her hafta önemli karşılaşmalara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya’ya kazandırdığı Konyaaltı Atatürk Stadyumu ile her hafta profesyonel ve amatör lig karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü’nün çalışmalarında kullandığı Konyaaltı Atatürk Stadyumu, aynı zamanda diğer birçok spor kulübüne de kapılarını açıyor.

Konyaaltı Atatürk Stadyumu son olarak hafta sonunda da, Kadınlar 3. Lig’te mücadele eden Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Takımı ile Profesyonel Eğitim Merkezi Bayan Takımına ev sahipliği yaptı. Dostluk görüntüleriyle başlayan karşılaşmada Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Takımı, maça hızlı başladı. Çekişmeli geçen 90 dakika sonunda Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Takımı, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Konyaaltı Gençlik ve Spor Bayan Takımını aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak amatör sporun her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Bu amaçla geçtiğimiz yıl hizmete açılan Konyaaltı Atatürk Stadyumu’nda bir çok profesyonel ve amatör takıma ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Başkan Böcek, stadyumda futbol karşılaşmaları dışında birçok spor faaliyetin de yapılabildiğini bildirdi.

Muhittin Böcek, “15 bin metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin kişi kapasiteli stadyumumuzda futbol karşılaşmaları dışında güreş, taekwonda, okçuluk gibi kurslarımız faaliyet göstermekte. Konyaaltı Belediyespor’un oyuncularının yatılı olarak kalacağı bir kompleksimiz de bulunmakta. Stadyumu her hafta kendi futbol takımımız dışında profesyonel ve amatör lig karşılaşmaları için takımların kullanımına tahsis ediyoruz. Her türlü sportif faaliyeti destekliyoruz” dedi.