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01 Eylül 2018 16:31

Başkan Böcek’ten Anıtkabir’de

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zafer Bayramı Haftası’nda Anıtkabir’i ziyaret etti.

Başkan Böcek’ten Anıtkabir’de

01 Eylül 2018 16:31


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek.Anıtkabir’i ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, Anıtkabir ziyareti sırasında Antalyalı vatandaşlarla da karşılaştı. Antalyalı hemşehrileri ile sohbet eden Başkan Böcek, böyle anlamlı bir hafta da Anıtkabir’de karşılaşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Muhittin Böcek, Antalyalı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, daha sonra Atütürk’ün Mozolesi’nin bulunduğu şeref salonun altında bulunan ve 3 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de gezdi. Başkan Böcek, Atatürk’ün özel eşyalarının sergilendiği, Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebeleri’ni, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları ve Atatürk döneminin çarpıcı bir şekilde sunulduğu Atatürk Müzesi’nin gezerken duygulu anlar yaşadı.



“Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz”


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara ziyaretleri sırasında fırsat buldukça Anıtkabir’i ziyaret etmeye önem verdiğini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Zafer Bayramı Haftası’nda gerçekleştirmiş olduğum ziyaret benim için ayrı bir anlamı oldu. İnsanların akın akın Anıtkabir’i ziyaret etmesi, vatandaşlarımızın Atamıza olan hasretini gösteriyor. Atatürk’ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.




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