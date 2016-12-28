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28 Aralık 2016 11:41

Başkan Böcek’ten ‘çiftçilere’ müjde

Başkan Böcek’ten ‘çiftçilere’ müjde

28 Aralık 2016 11:41

Konyaaltı Belediyesi, park ve bahçe budama işlerinden elde edilen bitki türü atıkları parçalarına ayırarak gerek hacimsel, gerekse bu atıkların taşınmasıyla harcanan yakıt ve iş gücünden tasarruf sağlayan ikinci bir makineyi hizmete kattı.
Konyaaltı Belediyesi, geçtiğimiz aylarda envanterine dahil ettiği makineyle park ve bahçe budama işlerinden elde edilen bitki türü atıkları parçalarına ayırarak gerek hacimsel, gerekse bu atıkların taşınmasıyla harcanan yakıt ve iş gücünden tasarruf sağlayan ikinci bir makineyi hizmete kattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli uzman ekip, öğütülen bitki parçalarını ikinci makinede işleme alıyor. Bu makinede sıkıştırılan bitki parçacıkları, bu işlemlerin sonunda yakıt brikete dönüştürülüyor.

Seralara alternatif yakıt: “Briket”
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün şantiyesinde çalışmaları yerinde inceleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, amaçlarının elde ettikleri bu briket ile seralarda kullanılan kömür yada sıvı türü yakıta alternatif oluşturmak olduğunu söyledi. Böylece maliyetleri her geçen gün katlanarak artan tarım üreticilerinin giderlerini büyük ölçüde azaltmış olacaklarını ifade eden Muhittin Böcek, tümüyle Belediye eliyle yaptıkları bu çalışmanın Türkiye’de bir ilk olduğunun da altını çizdi.

Türkiye’de bir ilk daha
Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, “Ekiplerimiz düzenli olarak ağaç ve bitki budama işlerini gerçekleştiriyor. Mevcut park, cadde ve yeşil alanlarımızda bulanan ağaç ve bitkilerin budanan dallarını, yeni aldığımız bitki öğütme makinemiz ile küçük parçacıklara ayırıyoruz. Makine saatte 120 kilogram briket üretim kapasitesiyle çalışıyor. Günde ortalama bir ton briket elde edebiliyoruz. Şu an için Belediyemizin fidanlığında seralarımızda kullanmaktayız. Önümüzdeki günlerde bölgemizdeki tarım üreticilerine ücretsiz olarak dağıtmayı planlıyoruz. Böylece, hem seralarda kömür yada sıvı yakıt kullanan çiftçilerimizin maliyetini düşüreceğiz, hem de hava kirliliğini azaltmış olacağız.”



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