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23 Aralık 2016 16:19

Başkan Böcek’ten ‘denetimli serbestlik’ protokolü

Başkan Böcek’ten ‘denetimli serbestlik’ protokolü

23 Aralık 2016 16:19

Konyaaltı Belediyesi ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında hükümlülerin kamu yararına işlerde çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘Denetimli Serbestlik’ adı altında hazırlanan, hükümlülerin kamu yararına işlerde çalıştırılmasını içeren protokolü imzaladı. Başkan Böcek ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz arasında imzalanan protokol kapsamında 2017 yılında 100 hükümlü vatandaş, Konyaaltı Belediyesi’nin Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri’nde çalıştırılacak.
Başkan Muhittin Böcek, bu protokol ile hükümlülerin topluma verdiği zararı kamu hizmetinde ücretsiz olarak çalışarak geri ödemelerini ve bu şekilde kamu düzenin sağlanmasını amaçladıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Salmaz ile birlikte imzaladıkları protokolün herkes için hayırlı olmasını diledi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz ise yapılan bu çalışmayla toplum vicdanının rahatlatılmakta olduğuna dikkat çekti.



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