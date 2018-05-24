Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 11:54

Başkan Böcek’ten geleneksel iftar yemeği

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Böcek’ten geleneksel iftar yemeği

24 Mayıs 2018 11:54


Konyaltı Belediyesi çalışanları geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ayhan Abay, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, Antalya Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı (KONTEV) üyeleri, Batı Antalya Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) üyeleri, sporcular, Konyaaltı Kaymakamlığı birim müdürleri ile Konyaaltı Belediyesi personeli katıldı.


Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2 bine yakın davetlinin katıldığı iftarda konuşan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “18 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Belediye Başkanı olarak 20. görev yılımı doldurdum. 126 personel ile başladığım bu görev de tüm zorlukları çalışanlarımla birlikte aştık. Tüm bu zorluklar neticesinde bugün Antalya’nın en modern ilçesi olan Konyaaltı’mıza bin 107 personelle hizmet veriyoruz. Başta Belediye çalışanlarım olmak üzere Konyaaltı ve Antalya’mıza hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin en müstesna yaşandığı aylardın biridir. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece ne Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yoldan yürümemiz engellenebilir, ne al bayrağımız iner, ne de ezanımız susar. Bu düşüncelerle tüm ülkemizin ve de İslam aleminin Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç