Başkan Böcek’ten KAÇUV’a destek

Evde internet üzerinden yaptığı canlı yayınlarla ve ‘Tebrikler Kovuldunuz’ kitabıyla tanınan Kaan Sekban’ın tek kişilik gösterisi “Saçmalar”, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Oyundan elde ettiği gelirin Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın, bir odanın yapımını amaçlayan ‘Aile Evi Projesi’ için kullanılacağını açıklayan Kaan Sekban’a destek vermek istediklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te gösteriyi vatandaşlarla birlikte en ön sıralardan izledi.

Başkan Muhittin Böcek, Kaan Sekban’a başarılı performansı ve KAÇUV’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Muhittin Böcek, “Çok güzel bir gösteri izledik. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ile her gün birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Bu güzel gösteri ile hem eğlendik hem de sosyal sorumluluk projesine katkı sağladık” dedi.

Kaan Sekban ise Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi gibi son derece modern bir yerde kendisine gösteri yapma imkanı tanıyan Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.