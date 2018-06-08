Başkan Böcek’ten öğrencilere karne hediyesi

2017-2018 eğitim-öğretim yılının son gününde, tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da karne heyecanı yaşandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te babası ve kendi adını taşıyan Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen karne törenine katıldı. 2017-2018 eğitim-öğretim sezonunda okul üçüncüsü Melisa Yılmaz, ikinci Yaren Demirtaş ve birinci Melek Çetin oldu. Başkan Böcek, törende dereceye giren öğrencilere altın hediye etti.

Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde düzenlenen karne töreninin kendisi için ayrı bir önem taşıdığına değinen Başkan Böcek, her zaman bu okulda gerçekleşen etkinliklere katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Böcek, “Doğup büyüdüğüm bölgede ailemiz adına eğitime katkı sunmak ve bugün sizlerle burada bulunmak benim için çok önemli. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi, 340 öğrenciyle eğitim hayatına başladı. Bu gün öğrenci sayısı 851’e ulaştı. Okulumuzda 452 öğrenci teşekkür, 209 öğrenci takdir ve 112 öğrencide onur belgesi almaya hak kazandı. TÜBİTAK MEF Araştırma Projeleri’nde finale kalarak Antalya’mızın gururu olan öğrencilerimizi de kutluyorum” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, daha sonrasında yıl boyu en çok kitap okuyan Özge Yardımcı, Nur Kapusuz ve Gül Coşkun’a teşekkür belgesi verdi.