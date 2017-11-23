Başkan Böcek’ten öğrencilere sürpriz karşılama

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Sınav Koleji’nin anaokulu öğrenci ve öğretmenlerini karşıladı. Başkanı Böcek, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde iki haftada bir okullardan öğrenci ziyareti kabul ettiklerini belirterek, amaçlarının hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamak olduğunu söyledi. 10 ayda 18 okuldan 645 öğrenciyi barınakta ağırladıklarını dile getiren Muhittin Böcek, ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Muhittin Böcek, “Toplumda hayvan sevgisini aşılamak, hayvanları korumak en büyük temennimiz. Bu sadece belediyelerin görevi değil, bütün halkın yapması gereken bir iş. Bunun eğitimle olacağını ve bu yaşlarda başlayacağını düşünüyoruz. Miniklerimizin barınağımızı ziyaretlerinden büyük mutluluk duyduk” dedi.

Başkan Böcek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’yle ili olarak da anaokulu’nda görevli öğretmenlere çiçek vererek bu özel günlerini kutladı.