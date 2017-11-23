Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 16:21

Başkan Böcek’ten öğrencilere sürpriz karşılama

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden anaokulu öğrencilerini karşıladı.

Başkan Böcek’ten öğrencilere sürpriz karşılama

23 Kasım 2017 16:21


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Sınav Koleji’nin anaokulu öğrenci ve öğretmenlerini karşıladı. Başkanı Böcek, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde iki haftada bir okullardan öğrenci ziyareti kabul ettiklerini belirterek, amaçlarının hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamak olduğunu söyledi. 10 ayda 18 okuldan 645 öğrenciyi barınakta ağırladıklarını dile getiren Muhittin Böcek, ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Muhittin Böcek, “Toplumda hayvan sevgisini aşılamak, hayvanları korumak en büyük temennimiz. Bu sadece belediyelerin görevi değil, bütün halkın yapması gereken bir iş. Bunun eğitimle olacağını ve bu yaşlarda başlayacağını düşünüyoruz. Miniklerimizin barınağımızı ziyaretlerinden büyük mutluluk duyduk” dedi.


Başkan Böcek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’yle ili olarak da anaokulu’nda görevli öğretmenlere çiçek vererek bu özel günlerini kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
21
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç