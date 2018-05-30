Başkan Böcek’ten şehit ailelerine iftar

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, Konyaaltı Sanayici İşadamları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami Kaplan, şehit aileleri, gazi ve yakınlarını düzenlediği iftar yemeğinde ağırladı. Davetliler, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.

İftar yemeğinde Başkan Böcek, “Manevi değeri yüksek olan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmek bizim için her zaman onur verici olmuştur. Ramazanınız mübarek olsun. Vatan savunmasında şehit olan evlatlarımıza, kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. İslam dünyasında Müslümanlar sıkıntı içerisindeler. Bizler bugün onlar için dua ediyoruz. Güzel anlarda ve zamanlarda bir arada olalım” dedi.