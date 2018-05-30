Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 15:15

Başkan Böcek’ten şehit ailelerine iftar

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehit aileleri, gazi ve yakınları için iftar yemeği verdi.

Başkan Böcek’ten şehit ailelerine iftar

30 Mayıs 2018 15:15


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, Konyaaltı Sanayici İşadamları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami Kaplan, şehit aileleri, gazi ve yakınlarını düzenlediği iftar yemeğinde ağırladı. Davetliler, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.


İftar yemeğinde Başkan Böcek, “Manevi değeri yüksek olan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmek bizim için her zaman onur verici olmuştur. Ramazanınız mübarek olsun. Vatan savunmasında şehit olan evlatlarımıza, kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. İslam dünyasında Müslümanlar sıkıntı içerisindeler. Bizler bugün onlar için dua ediyoruz. Güzel anlarda ve zamanlarda bir arada olalım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç