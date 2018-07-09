Başkan Böcek’ten taziye ziyareti

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İbrahim Bayık’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İbrahim Bayık’ın babası Murat Bayık, eşi İnci ve kızı Damla Bayık ile sohbet eden Başkan Böcek, kaza sonucu hayatını kaybeden İbrahim Bayık için bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabır dilediğini bildirdi.

Başkan Muhittin Böcek, taziye ziyareti sonrası Gökçam Mahallesi’nde kahvehane sakinleriyle bir araya geldi. Burada Gökçam Mahalle Muhtarı Adem Yıldırım tarafından karşılanan Başkan Böcek, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Muhittin Böcek Gökçam Mahallesi’nde 2 bin metrekare parkı revize ederek bölge halkının hizmetine açtıklarını bildirdi. Ayrıca kırsalda yer alan 4 mahalleye birden sosyal tesis yapacaklarını belirten Muhittin Böcek, bununla ilgili proje çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.