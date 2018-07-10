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10 Temmuz 2018 15:22

Başkan Böcek’ten Ulucan’a ziyaret

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü olarak göreve atanan Mehmet Murat Ulucan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Böcek’ten Ulucan’a ziyaret

10 Temmuz 2018 15:22


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı olarak görev yapan Mehmet Murat Ulucan, geçtiğimiz günlerde ‘Emniyet Müdürleri Kararnamesi’yle Antalya İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Emniyet Müdürü Ulucan’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Böcek, “Sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağım. Antalya Türkiye’nin en önemli şehirlerden biridir. Halkımızın can, mal ve huzur güvenliği için emniyet teşkilatımızın önemli bir sorumluluğu var. Antalya’mızı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizi sizlerin de katkısıyla en iyi şekilde ağırlayacağız. Antalya Emniyetimizle birlikte her türlü projede ortak çalışma yapmaya ve elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız” dedi.


Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.




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