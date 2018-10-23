Başkan Çalık: “2019 Serik'in yılı olacak”

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, son 4 yılda olduğu gibi 2019 yılı yatırım sezonunda da fark oluşturacaklarını söyledi. Belediyenin tüm imkânlarını hizmet üretmek amacıyla seferber ettiklerini ifade eden Çalık, “ilçemize bağlı tüm mahallelerimizde ulaşım ağları oluşturmakla birlikte bu ağları sıcak asfaltla donattık. Bu mahallelerimizin tamamına vatandaşlarımızın kullanabileceği kapalı alanlar, çocuklarımız için oyun grupları, boş ve metruk alanlarda ise çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yaptık” dedi.

“Modern şehir hayatına geçiyoruz”

Çalık, “ilçe merkezimizde halkımızın huzurlu bir ortamda sevdikleriyle hoşça vakit geçirmeleri için caddelerimizi ışıl ışıl hale getirdik. Gençlerimizin hem sosyal yaşamlarına hem de eğitimlerinde katkı sağlamak için, Gençlik Merkezini ilçemize kazandırdık. İnşallah yeni yıl ile beraber faaliyete geçecek. Bunun yanında yine temeli atılacak olan Kültür Merkezimizde gerçekleştirilecek olan kongre, sinema, tiyatro, toplantı gibi etkinliklerle ilçemiz modern bir şehir hayatına geçecek.”

Hizmet için daha büyük adımlar atacaklarını belirten Çalık; “Halkımız bize bu şerefli görevi 4 yıl önce layık gördü. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak için ekibimle beraber “İşimiz Gücümüz Serik” sloganıyla yola çıktık. Gece gündüz uğraşlar sonunda ilçemizin gelişip güzelleşmesi için imar yönünden, önündeki en büyük engel olan mülkiyet sorunu ortadan kaldırdık. Neredeyse Cumhuriyet tarihimiz ile yaşıt, ilçemizin kangren olmuş sorununu dört yıllık hummalı bir çalışmadan sonra çözdük. Allah'ımıza şükürler olsun ki halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik” dedi.