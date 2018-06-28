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28 Haziran 2018 13:29

Başkan Çalık, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, hafta sonu gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Çalık, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

28 Haziran 2018 13:29


Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda tüm öğrencilere başarılar diledi. Çaık, “Neslimizin ve milletimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları ve hafta sonu girecekleri Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı olacaklarına inancım tamdır. Siz gençlerimiz bizler için çok kıymetlisiniz. Her zaman yanınızda olan tüm sevenlerinizin bu süreçte de yanınızda olacağını asla unutmayın. Sizi, hayatın yeni bir safhasına taşıyacak bu sınav elbette önemlidir. Ama bilin ki, ruh ve beden sağlığından daha önemli değildir. Aldığınız sonuç ne olursa olsun, önünüzde uzun bir hayat var. Allah hayatın içinde herkese çeşitli imkanlar ve fırsatlar sunar. Bu nedenle asla rızık endişesine düşmeden çalışmak gerekir. Zira çalışan her insanın rızkının kefili Yüce Allah’tır. Bu düşüncelerle sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan siz kıymetli öğrencilerimizin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan ailelerin sınav heyecanını paylaşıyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.




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