Başkan Çalık, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, belediye binası ve dışarıda vatandaşlarla biraraya gelmeye devam ediyor.

2014 Mart ayından itibaren yeni kararnameyle tüm belde belediyelerinin tek bir belediye çatısı altında toplandığı dönemin ilk belediye başkanı olan Çalık, “Vatandaş her türlü sıkıntısını mutlaka başkana iletmenin ve bizzat başkan tarafından çözüm bulmasını ister. Sorunlarını iletmenin ötesinde Başkanı görmek, hasret gidermek, hal hatır sormak ister. Bizlerde bu anlayışla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz” dedi.

“İlçemizi birlikte kalkındırmaya devam edeceğiz”

Vatandaş odaklı yöneticilik anlayışı ile işbaşına geldiğini söyleyen Çalık, “Belediye vatandaşın evi gibidir. Bu zaman kadar halkımızla birbirimizi severek, anlayarak ve konuşarak sorunların üstesinden birlikte geldik. İnşallah bundan sonrada gelmeye de devam edeceğiz. Halkımızın görüş ve önerileri ile ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar gösterilen ilgi, beni ve tüm çalışma arkadaşlarımı hem memnun ediyor, hem de vatandaşımıza hizmet etme azmimizi daha da arttırıyor.”