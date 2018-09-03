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03 Eylül 2018 17:05

Başkan Çalık, yaylalardaki Seriklileri ziyaret etti

Serik Belediye Başkanı Prof.

Başkan Çalık, yaylalardaki Seriklileri ziyaret etti

03 Eylül 2018 17:05

Dr. Ramazan Çalık geleneksel hale getirdiği ‘Nerede bir Serikli Varsa Biz Ordayız’ sloganıyla yaylaya çıkan vatandaşları ziyaret etti. Başkan Çalık yayla ziyaretleri programı kapsamında, Antalya’nın Korkuteli ilçesi yaylalarına çıkan vatandaşlarla sohbet etti.


Vatandaşların sorunlarını dinleyerek yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Çalık, “Nerede bir Serikli var ise biz oradayız. Yaptığımız hizmetlerin dışında da vatandaşlarımızı ziyaret edip, onlarla hasbihal ediyoruz. Eğer burada da bize düşen bir görev varsa yapmaya hazırız” dedi.


Korkuteli Şehitler Parkı’nda yapılan sohbette vatandaşlar da Başkan Çalık’ı aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.




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