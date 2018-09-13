Başkan Çavuşoğlu spor basınıyla bir araya geldi

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan toplantıda gazetecilerle sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, kulüp olarak basın mensuplarıyla iletişime her zaman açık olduklarını ve bu konuya önem verdiklerini söyledi.

Stadyumda ve kulüp tesislerinde basın mensuplarının yaşadığı sorun ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli talimatları verdiğini belirten başkan Çavuşoğlu, “Stadyumdaki eksiklikleri belediyenin spor müdürlüğü ve stadyum yetkilileriyle işbirliği halinde çözüyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için kulübümüzde altyapı için yeni yapılan ek binada bir salon tahsis ettik. Antrenman ve basın toplantılarını takip etmek için görevli olarak tesisimize gelen gazeteci arkadaşlarımız burada rahatça çalışabilecek.” dedi.

Başkan Çavuşoğlu daha sonra gazetecilerle birlikte, tesiste yapılan basın çalışma odasını ve yapım aşamasındaki fitness salonu inşaatını gezdi.