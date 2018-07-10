Başkan Ethem Taş, yeni sistemi ve kabineyi değerlendirdi

Yeni yönetim sitemi ile egemenliğin doğrudan milletin iradesine geçtiğini belirten AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Türkiye’nin demokrasi tarihinin en önemli günlerinden birine daha şahitlik ettiklerini ifade etti. Başkan Taş, “Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleşen göreve başlama töreninde milletimizin iradesi doğrudan iktidara geldi. Bu geçiş millet iradesi için yeni bir devrin başlangıcı olmuştur. AK Parti olarak kuruluşumuzdan bu güne her zaman ileri demokrasiyi savunduk bunun için çok önemli kararlar aldık. Bunların en başında yeni başkanlık sistemi olmuştur. Milletimizin destekleriyle nihayet siyasi ve ekonomik kaoslar nedeniyle ülkemize büyük bedeller ödeten, ülkemizi hantallaştıran sitemi geride bıraktık. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hızlı karar alan hızlı çözüme ulaşan başkanlık sistemi ile artık Türkiye kabuğunu kırarak büyük işlere imza atacaktır, Türkiye şahlanacaktır” dedi.

“Milletimiz gereken kararı aldı”

Yeni yönetim sistemi ile Cumhuriyet’in şaha kalkacağını vurgulayan Taş “Demokrasi tarihimiz boyunca ne yazık ki millet irademiz darbelerle, koalisyonlarla ve vesayet odaklarının türlü saldırılarıyla prangalanmıştır. Ülkemiz ne zaman millileşme sürecine girse, ne zaman kalkınma için adımlar atsa bir şekilde engellenmiş milletimizin iradesi görmezden gelinmiştir. Milletimiz tüm bu engellemeleri AK Parti ile aşarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 1. Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan seçmiş, Cumhuriyet’in geleceği için gereken kararı vermiştir. Milletimizin aldığı bu karar Cumhuriyetimizi adeta şahlandırmıştır. Sözde değil özde Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan AK Parti ile milletimiz en ileri demokrasi anlayışını, yenilikçi anlayışı ülkemize kazandırmıştır. Bu kutlu yolda bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimize, milletimize şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Antalya’dan iki bakan

Yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürecek Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya için son derece önemli değer olduğunu sözlerine ekleyen Taş, “Yeni sistemin ilk kabinesi de ülke ve Antalya siyaseti açısından son derece memnun edici oldu. Alanında uzman, toplumun her kesimine dokunabilecek birbirinden değerli isimler Cumhurbaşkanı’nın görevlendirmesiyle yeni kabinede yer aldı. Kuruluşundan bu güne AK Parti Antalya kadrolarında yer alan ve Ankara’da Antalya’mızın birçok işini çözen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yeni kabinede de görevini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy da aslen Akseki’lidir. Turizmin başkenti Antalya’da Kültür ve Turizm Bakanı çıkması da şehrimiz için son derece önemli bir karar olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı bu karar ile tüm Antalyalı hemşerilerimize ve teşkilatlarımıza çifte mutluluk yaşatmıştır” dedi.