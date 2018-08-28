Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 11:25

Başkan Genç, bisikletçi Sarı’yı ağırladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Milli Takım formasıyla Balkan Şampiyonasına katılacak olan genç bisikletçi Yaren Sarı’yı ağırladı.

Başkan Genç, bisikletçi Sarı’yı ağırladı

28 Ağustos 2018 11:25


Yozgat’ta düzenlenen Yol Bisikleti Yıldız Bayanlar kategorisinde ilk 3’te giren ve Türkiye genel klasman 1’ncisi olarak Milli Takıma katılmaya hak kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Yaren Sarı, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret etti. Başkan Genç, bir buçuk yıl önce başladığı bisiklet sporunda büyük başarı elde eden ve 15 yaşında Milli olmayı başaran Sarı’yı ve antrenörü Yusuf Ezirgan’ı tebrik etti.


1-2 Eylül tarihleri arasında Makedonya’nın Kavadarci kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan 15 yaşındaki Yaren Sarı, en büyük hedefinin Döşemealtı’na madalyayla dönmek olduğunu söyledi. Sarı, verdiği destek nedeniyle Belediye Başkanı Genç’e teşekkür etti.


Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının elde ettiği başarıların kendisini mutlu ettiğini dile getiren Turgay Genç, “En büyük yatırımı geleceğimiz olan gençlerimize yapıyoruz. Kulübümüz bünyesinde yüzlerce lisanslı sporcu yetişiyor. Bizde verdiğimiz desteğin meyvelerini bu güzel çocuklarımızın elde ettiği başarılarla topluyoruz. Yaren Sarı ve antrenörümüz Yusuf Ezirgan’a teşekkür ediyorum. Kendilerinden büyük başarılar bekliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç