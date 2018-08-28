Başkan Genç, bisikletçi Sarı’yı ağırladı

Yozgat’ta düzenlenen Yol Bisikleti Yıldız Bayanlar kategorisinde ilk 3’te giren ve Türkiye genel klasman 1’ncisi olarak Milli Takıma katılmaya hak kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Yaren Sarı, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret etti. Başkan Genç, bir buçuk yıl önce başladığı bisiklet sporunda büyük başarı elde eden ve 15 yaşında Milli olmayı başaran Sarı’yı ve antrenörü Yusuf Ezirgan’ı tebrik etti.

1-2 Eylül tarihleri arasında Makedonya’nın Kavadarci kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan 15 yaşındaki Yaren Sarı, en büyük hedefinin Döşemealtı’na madalyayla dönmek olduğunu söyledi. Sarı, verdiği destek nedeniyle Belediye Başkanı Genç’e teşekkür etti.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının elde ettiği başarıların kendisini mutlu ettiğini dile getiren Turgay Genç, “En büyük yatırımı geleceğimiz olan gençlerimize yapıyoruz. Kulübümüz bünyesinde yüzlerce lisanslı sporcu yetişiyor. Bizde verdiğimiz desteğin meyvelerini bu güzel çocuklarımızın elde ettiği başarılarla topluyoruz. Yaren Sarı ve antrenörümüz Yusuf Ezirgan’a teşekkür ediyorum. Kendilerinden büyük başarılar bekliyorum” dedi.