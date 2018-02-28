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28 Şubat 2018 09:15

Başkan Genç, GOSD yönetimini ağırladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Genç Organize Sanayi Derneği (GOSD) yönetimini ağırladı.

Başkan Genç, GOSD yönetimini ağırladı

28 Şubat 2018 09:15


Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının 2. ve 3. Kuşaklarının temsilcileri tarafından kurulan GOSD Başkanı Canan Gürkan ve yönetimi, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret etti. Türkiye’de ilk kez böyle oluşumun hayata geçirildiğini ifade eden Gürkan, derneğin 18-35 yaş arası 52 üyesinin bulunduğunu söyledi. Dernek Başkanı Gürkan, bölge sanayisinin büyümesi ve üretim potansiyeline katkı koymak adına bir çok projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.


Gençler geleceğimizdir diyen Başkan Genç, "En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu anlamda Gençlik Meclisi’ni oluşturduk. Gençlik Meclisimizle iletişim kurup, anlara örnek olabilirsiniz. Belediyemiz İŞKUR Ofisi kanalıyla istihdama da katkı sağlıyoruz. Bölgede oturan vatandaşlarımızı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalara yönlendiriyoruz" dedi.


Döşemealtı’nın kentin en hızlı gelişen bölgesi olduğunu kaydeden Genç, belediye olarak modern şehircilik anlayışıyla bu gelişime katkı koyduklarını söyledi. Kentin önemli su kaynaklarından Kırkgöz Gölü Doğal Kent Parkı projesine kısa sürede başlayacaklarının altını çizen Başkan Genç, sanayicilerle yerel yönetimlerin işbirliğiyle ciddi projelerin hayata geçirilebileceğini vurguladı.


Ziyaret sonunda Genç Organize Sanayi Derneği yönetimi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Karikatürü temsil eden plaketi Başkan Genç’e hediye etti.




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