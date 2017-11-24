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24 Kasım 2017 15:02

Başkan Genç İlkokul Öğretmenini unutmadı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde İlkokul Öğretmeni Şükran Özbek’i evinde ziyaret ederek elini öptü.

Başkan Genç İlkokul Öğretmenini unutmadı

24 Kasım 2017 15:02


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçe de düzenlenen bir dizi etkinliklere katılarak eğitimcilerin öğretmenler gününü kutladı. İlçede ki programın ardından Kepez İlçesi’nde yaşayan Yağ Sanayi İlkokul öğretmeni Şükran Özbek’i evinde ziyaret eden Başkan Turgay Genç, Özbek’in elini öperek öğretmenler gününü kutladı.


Öğretmenler gününü kutlamak için evine gelen Turgay Genç’e teşekkür eden emekli öğretmen Şükran Özbek, öğrencisi Genç’le gurur duyduğunu söyledi.




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