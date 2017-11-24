Başkan Genç, öğretmenleri unutmadı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Mustafa-Ayten Aydın Anadolu Lisesinde öğretmenlerle bir araya geldi. Emekli öğretmen olan Meclis üyesi Ramazan Bahşi ile birlikte Anadolu lisesini ziyaret eden Başkan Genç’i Okul Müdürü Hasan Bahşi karşıladı. Öğretmenler odasına giderek eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlayan Belediye Başkanı Turgay Genç, “Dünyanın en kutsal mesleği olan Öğretmenlik mesleğini büyük özveri, sabır ve emekle yapan, geleceğimiz olan gençleri topluma hazırlayan, sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştiren sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bende eğitimci bir aileden geliyorum ve hepinizin bildiği gibi benim eşimde bir öğretmen. Bu gururu ve mutluluğu sizlerle paylaştığım için çok onurluyum” dedi.

Genç, Döşemealtı Belediyesi olarak ilçedeki eğitim kurumlarına imkanlar doğrultusunda önemli destekler verdiklerini bundan sonra da aynı şekilde katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından hazırlatılan hediyeler ilçede bulunan tüm okullardaki öğretmenlere verilirken, Meclis üyesi Ramazan Bahşi’de Karaman Perge Rotary İlköğretim okulunda düzenlenen öğretmenler günü etkinliğine katıldı.