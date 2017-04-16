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16 Nisan 2017 13:34

Başkan Genç oyunu kullandı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi’nde 1021 Nolu sandıkta kullandı.

Başkan Genç oyunu kullandı

16 Nisan 2017 13:34


Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi olarak vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Çıkacak sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.


Döşemealtı Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandıktan sonra İlçe genelinde sandık görevlilerini ziyaret ederek başarı dileğinde bulunan Başkan Genç, “Milletimizin demokrasi kültürüne ne kadar bağlı olduğunu, oyuna sahip çıkmak için sandıklara koştuğunu görmekten mutluyum” diye konuştu.


Antalya’nın Merkez İlçesi Döşemealtı’nda 114, Cezaevi’nde 4 olmak üzere toplam 118 sandık kuruldu. 32 Mahalle’den oluşan Döşemealtı’nda 40 bin 283 seçmen bulunuyor.




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