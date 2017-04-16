Başkan Genç oyunu kullandı

Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi olarak vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Çıkacak sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Döşemealtı Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandıktan sonra İlçe genelinde sandık görevlilerini ziyaret ederek başarı dileğinde bulunan Başkan Genç, “Milletimizin demokrasi kültürüne ne kadar bağlı olduğunu, oyuna sahip çıkmak için sandıklara koştuğunu görmekten mutluyum” diye konuştu.

Antalya’nın Merkez İlçesi Döşemealtı’nda 114, Cezaevi’nde 4 olmak üzere toplam 118 sandık kuruldu. 32 Mahalle’den oluşan Döşemealtı’nda 40 bin 283 seçmen bulunuyor.