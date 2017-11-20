Başkan Genç, pazarcı esnafıyla buluştu

Döşemealtı’nda pazarcı esnafıyla biraraya gelen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz ve yönetim kurulu üyeleri, pazarcı esnafıyla birlikte kahvaltı yaptı.

Pazarcı esnafının talebiyle projelendirilip yaklaşık 1 yıl önce tamamlanan Döşemealtı’nın ilk ekolojik pazaryerinde gerçekleştirilen kahvaltı da Antalya Semt Pazarcılar Odası yönetimiyle sohbet eden Başkan Genç, daha sonra tezgah kuran esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz ve yönetimine pazarcı esnafına yönelik yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Turgay Genç, Ekolojik pazaryeri dahil toplam 11 mahalleye 12 adet çok amaçlı kapalı pazaryeri kazandırdıklarını söyledi.

Cadde ve sokak aralarına kurulan pazar tezgahlarının Döşemealtı İlçesi’nde tarihe karıştığını bildiren Başkan Genç, “Göreve başlayalı yaklaşık 3.5 yıl oldu, bu süre zarfında 70’in üzerinde proje başlattık ve çoğunu da halkımızın hizmetine açtık. Pazarcı esnafımızı dolayısıyla vatandaşlarımızı düşünerek hazırladığımız çok amaçlı kapalı pazaryerleri ile esnafımız da vatandaşımız da yazın sıcağından kışın yağmur ve çamurundan kurtulmuş oldu. Haftanın 1 günü pazar tezgahları kurulurken diğer günlerde de mahalle halkımız düğün, mevlit, asker uğurlaması ve benzeri sosyal amaçlı toplantılarını yine aynı mekan içerisinde yapabiliyor. 11 Mahallemize 12 adet tek tip proje ile inşa ettiğimiz kapalı pazaryerlerinin içinde mutfak, idari ofis ile bay ve bayan tuvaleti de bulunuyor” dedi.

Başkan Turgay Genç, kahvaltı programı ve esnaf ziyaretinin ardından Antalya Semt Pazarcılar Odası Yönetimine pazaryerinin yan tarafına inşa edilen Türkiye’nin ilk Müze Konseptli Camii inşaatını gezdirdi.