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19 Haziran 2018 12:11

Başkan Genç, personeli dinledi

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Başkan Genç, personeli dinledi

19 Haziran 2018 12:11


Döşemealtı Belediyesi’nde çalışan personelin motivasyonu ve iş verimliliğini arttırmayı amaçlayan Başkan Turgay Genç, belli periyotlarda belediye personeliyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Genç, bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan saha ve ofis personeli ile Kademede bir araya geldi.


Personeli dinleyen ve durum değerlendirmesi yapan Başkan Genç, ilçenin projelerini anlattı. İlçenin gelişimine katkı koymak adına gece gündüz çalışan personele teşekkür eden Başkan Genç, " Bölgemiz sınırları itibariyle Antalya’nın en büyük ilçesi konumunda olduğu için iş yükümüz eskiye oranla çok daha fazla artmış durumda. Bunun bilincindeyiz ve hep birlikte daha fazla çalışıp üretmeye gayret edeceğiz " dedi.




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