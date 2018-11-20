Başkan Genç sanayi esnafıyla buluştu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Sanayi Sitesi esnafına projelerini anlattı sorunları dinledi. Esnafı mutsuz olan bir yerde yerel yöneticilerin mutlu olmasının mümkün olmadığının altını çizen Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı'nın modern ve çağdaş bir kent kimliğine kavuşması için ekibiyle birlikte gece gündüz çalıştığını söyledi.

4.5 yılda 100 projeyi hayata geçirdiğinin altını çizen Başkan Genç, " 57 tane kent parkı yaptık. Parke fabrikamızı, asfalt plenti, satih asfalt tesisi ve atölyelerimizi kurduk. Makina ve araç parkurumuzu genişlettik. Yaklaşık 700 kilometre yol yaptık. Girişimlerimiz sonucu başlatılan doğalgaz çalışması 2019 sonuna kadar sürecek. Bunların dışında hastane, merkez cami ve kreşimizi yaptık, Gençlik Merkezimiz ise bitmek üzere. Kapatılan beldeler dahil olmak üzere Kent Meydanları yaptık. 13 kapalı pazaryeri yaptık, 2'si de devam ediyor" dedi.

Döşemealtı için hazırlanan projelerin ulusal arenada ödüllendirildiğine vurgu yapan Genç, bunun da Döşemealtı'nın marka değerine yönelik doğru proje ürettiklerinin kanıtı olduğunu belirtti.