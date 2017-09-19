Başkan Genç, Tepebaşı Gençlik Meclisini ağırladı

Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) ile ortak çalışmalar yapmak için ilçeye gelen Tepebaşı Gençlik Meclisi üyeleri ile görüşen Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı ilçesi ve Gençlik meclisi ile ilgili bilgiler verdi. İlçede yaşayan gençlerin duyarlılığından ve Döşemealtı Gençlik Meclisinden oldukça memnun olduğunu söyleyen Başkan Genç, “Gençlik meclisi fikir üretiyor. Siyasi kaygılardan uzak ve çok daha duyarlılar. Bu meclislerin amacı bölgeyi orada yaşayan halkla birlikte yönetmek. Bizde bu kapsamda gençlere imkan veriyoruz. Kendi yürütme kurullarını kendileri seçiyor ve aldıkları kararlar belediye meclisine öneri olarak geliyor” diye konuştu.

Tepebaşı Gençlik Meclisi yürütme kurulu başkanı Elif Tatar, 5 kişilik heyetle birlikte 15-18 Eylül tarihleri arasında Döşemealtı Gençlik Meclisi ile ortak çalışmalar yapmak üzere ilçeye geldi. DÖGEM üyeleriyle birlikte ortak atölye çalışmaları yürüten gençler, ilçede bulunan Termesos Antik kenti ve Karain mağarasını gezdi. Kardeş gençlik meclisi olma yolunda ortak adımlar atacaklarını söyleyen Elif Tatar, “DÖGEM vekili arkadaşlarımız ile ortak çalışmalar yaptık. Önümüzdeki günlerde de Döşemealtı Gençlik Meclisi üyeleri Eskişehir’e gelecek ve ortak çalışmalar yapacağız. Bizlere ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Turgay Genç’e çok teşekkür ederiz” dedi.