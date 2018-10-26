Başkan Genç, YÖREX'te misafirleri ağırladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye'nin yöresel ürünlerini tek bir çatı altında sergileyen YÖREX'i ziyaret etti. Büyük ilgi gören Belediyenin kıl çadırlı standında konukları ağırlayan Başkan Genç, daha sonra fuardaki diğer standları gezdi. "Marul Kafa" adıyla sosyal medyada fenomen haline gelen Mehmet Yıldırım da halı dokudu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 72 ilden 485 kurum ve firmanın katıldığı 9. Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Belediyenin kıl çadırlı standında konukları ağırlayıp, ilçe ve projelerle ilgili bilgiler verdi. Başkan Genç, daha sonra diğer kurumların standlarını da ziyaret edip bilgiler aldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Fuarı, yöresel değerlerin, ilçemizin ve Antalya'mızın tanıtımı açısından önemsiyorum. Belediye olarak katıldığımız fuarda ilçemizin, tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtıyoruz. Bunun yanında ilçemizin değişimi ve kentsel dönüşümü için hayata geçirdiğimiz çalışmaları anlatıyoruz” dedi.