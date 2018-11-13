Başkan Genç'e teşekkür belgesi

Başkan Turgay Genç, dernek yöneticilerine Döşemealtı Yörük Kültürü ile ilgili bilgiler verdi. İlçenin tarihi ve kültürel yapısı hakkında mini bir sunum yapan Belediye Başkanı Turgay Genç, kaybolmaya yüz tutmuş değerlere sahip çıktıklarını bu bağlamda, Yörük kültürünü ilçede yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Gebze Yörük Türkmen Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, 'Kaybolan Değerlerimiz Yörük Kültürü ve Antalya Gebiz'de Yaşayan Yörükler' başlıklı çalıştay için Antalya'da bulunan Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer ve dernek yöneticilerini kabul eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e Genel Başkan Özer, Yörük kültürüne ve kültürel değerlere sahip çıktığı için teşekkür belgesi verdi.