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22 Aralık 2016 15:38

Başkan Genç’ten Emniyet Müdürü Uzunkaya’ya ziyaret

Başkan Genç’ten Emniyet Müdürü Uzunkaya’ya ziyaret

22 Aralık 2016 15:38

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Uncalı Emniyet Müdürlüğü’nde Belediye Başkanı Turgay Genç’i ağırlayan Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Turgay Genç, Döşemealtı ve Antalya’nın güvenlik ve huzuru için her türlü desteği sonuna kadar vermekten mutluluk duyduğunu söyledi. Genç, "İlçemizin güvenliğinde güvenlik güçlerimize destek olması için MOBESE kameraları kurdurarak polisimize teslim ettik. Daha huzurlu ve yaşanabilir bir ilçe olabilmek için her türlü desteği sonuna kadar vereceğiz. Kendim ve ilçem adına her türlü desteği vermekten onur duyacağım. Emniyet teşkilatımızın son günlerde yaşadığı hain saldırıları da şiddetle kınıyorum" dedi.
Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise "Bu kadar genç ve başarılı bir belediye başkanı ile her türlü ortak çalışmayı yapabileceğimize eminim. Kendisine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum."
Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Turgay Genç, Emniyet Müdürü Uzunkaya’ya ilçenin ünlü Döşemealtı Halısını hediye etti.



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