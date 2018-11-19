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Başkan Genç'ten hafta sonu mesaisi

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, hafta sonu ilçe merkezi ve mahallerinde düzenlenen Mevlit törenlerine katıldı.


Belediye Başkanı Genç, Meclis üyeleri, Mahalle muhtarları ve CHP ilçe örgütüyle birlikte sabahın erken saatlerinde hafta sonu mesaisine başladı. Sabah ilçe esnafıyla birlikte kahvaltı yapan Genç, daha sonra Çığlık mahallesinde iki ayrı Mevlide katıldı. Burada vatandaşlarla tek tek selamlaşıp dertlerini dinleyen Genç ve beraberindekiler okunan Kuran-ı dinleyip dua ettiler.


Genç ayrıca, Yeşilbayır, Düzlerçamı ve Bahçeyaka mahallelerinde düzenlenen Mevlit törenlerine katıldı.

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