Başkan İrban: " AK parti belediyeciliğinde yarım kalan iş olmaz"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir ve Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, çalışmaları yerinde incelediler.

Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'nin ekonomisine katkı sağlayan sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapılarını yenilemeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yılardır sıcak asfalt bekleyen Korkuteli Sanayi Sitesinde hummalı çalışma başlattı. Çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir ve Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban yerinde incelediler.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, “ Ballık yolunu nasıl yaptıysak Sanayi sitesini de aynen yapacağız. Bunu yaparken Korkuteli Belediyesi ile protokol yaparak bunu yapıyoruz. İmar planında yollarda sıkıntı var. Bunu da Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban çözecek. Bu hizmetler yapılırken esnafta bizlere yardımcı olacak. Burada yapılacak olan hizmet için gün vermek mümkün değil, Önümüzdeki ay sonuna kadar çalışma bitecek. İnşallah sanayimiz pırıl pırıl bir hal alacak. Başkanımız da bu konuda duyarlı. İş birliği içinde bu hizmeti tamamlayacağız. Kooperatif Başkanı, Belediye Başkanımız ile koordineli bir şekilde bu işi bitireceğiz. Bu hizmet şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İrban: "Ak Parti belediyeciliğinde yarım kalan hizmetler olmaz"

Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ise Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok yerde protokol yaparak hizmetlere devam ettiklerini belirterek bunların Ballık yolu, Küçükköy içindeki yol ve Sanayideki çalışmalar olduğunu söyledi. Korkuteli ve sanayiyi ilgilendiren en büyük sorunlarından birinin sanayi içindeki alt yapı sorunu olduğunu söyleyen başkan İrban " Yılan hikayesine dönen sanayimizde elektrik telleri yer altına alanındı. Ardından alt yapı çalışması tamamladı. Kanalizasyon, içme suyu gibi bir çok sorunları çözerek son olarak ta sıcak asfalt sonunun da çözmek için çalışmalara başladık. Sanayinin şu anki yolları ile imar planındaki yolları çok farklı. Kamu yaparken bunlara uymak zorunda. Ciddi sorunlar olduğunu gördük ve belediyecilik sorun çözmektir diyerek bunları tek tek hallettik. " dedi.

Ak Parti belediyeciliğinde yarım kalan hizmetlerin olmadığını ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ettiğini söyleyen İrban şöyle devam etti: " İlçede yapmakta olduğumuz çok yerde protokol yaparak bizlere yardımcı oldu. Burada amacımız hizmet yapmak. Neticede doğrusunu yapmak. Sorunları ötelemek değil. Bu plan tadilatları çok önceden yapılsaydı bu kadar uğraşılmazdı. Sürekli ötelenmiş insanlar bunu gezmezden gelmiş. Biz yaptığımız her işi yasal çerçevede kuralına uygun şekilde yapıyoruz. Esnafımızdan bu çalışmalarda bizlere duyarlılık göstermesini istiyorum. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Esnafımız çok sabretti ve sabrın sonunda hak ettiği hizmeti alacaklar” dedi.

Başkan İrban, bu hizmetler olurken yeni bir asfalt için 3 milyonluk ihale yaptıklarını da hatırlatarak bu çalışmaların tüm mahallelerimizde devam ettiğini söyledi. Tüm bunları yeterli görmediklerini söyleyen Başkan İrban, 15 gün sonra 4 milyonluk sıcak asfalt ihalesi yapacaklarını açıkladı. Alt yapısı tamamlanan yerlerin sıcak asfalt olacağı müjdesini veren İrban, kış mevsimi girmeden çalışmaları tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.