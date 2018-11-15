Başkan İrban Korkuteli'nin Çehresini Değiştirdi

Korkuteli ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi 1202 sokakta başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını Aşağıpazar Mahallesinde sürdürülüyor. Korkuteli Belediye Başkan Hasan Ali İrban, “Bilindiği gibi sıcak asfalt çalışmalarımızı geçtiğimiz hafta Karşıyaka mahallemizde başlatmıştık. Karşıyaka Mahallemizde bulunan 1201, 1202, 1203 sokaklar sıcak asfaltta kavuştu. Aşağıpazar Mahallemize kaydırdığımız çalışmalar 629, 652, 654 Şehit Mustafa Demir Caddesi, Bekir Paşa Caddesi ve Şehit Yılmaz Gencer Caddesi ile devam etti” dedi.

Asfalt ve kilitli parke taşı döşemesinin önemine değinen Başkan İrban, “Allaha şükür yaz boyunca birçok yolumuzda sathi kaplama asfalt yatık. Şuan ise sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. İlçe merkezinde altyapısını tamamladığımız yollarda sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yine yaz boyunca mahallelerimizde bulunan bir çok yolumuza kilitli parke taşı döşemesi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.”