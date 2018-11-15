İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan İrban Korkuteli'nin Çehresini Değiştirdi

Korkuteli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Korkuteli ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi 1202 sokakta başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını Aşağıpazar Mahallesinde sürdürülüyor. Korkuteli Belediye Başkan Hasan Ali İrban, “Bilindiği gibi sıcak asfalt çalışmalarımızı geçtiğimiz hafta Karşıyaka mahallemizde başlatmıştık. Karşıyaka Mahallemizde bulunan 1201, 1202, 1203 sokaklar sıcak asfaltta kavuştu. Aşağıpazar Mahallemize kaydırdığımız çalışmalar 629, 652, 654 Şehit Mustafa Demir Caddesi, Bekir Paşa Caddesi ve Şehit Yılmaz Gencer Caddesi ile devam etti” dedi.


Asfalt ve kilitli parke taşı döşemesinin önemine değinen Başkan İrban, “Allaha şükür yaz boyunca birçok yolumuzda sathi kaplama asfalt yatık. Şuan ise sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. İlçe merkezinde altyapısını tamamladığımız yollarda sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yine yaz boyunca mahallelerimizde bulunan bir çok yolumuza kilitli parke taşı döşemesi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.