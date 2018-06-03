Başkan Menderes Türel: “Antalya şaha kalktı”

Muhtarlara ‘Mesai arkadaşlarım’ diye seslenen Başkan Türel, Antalya’nın gerek hükümet, gerekse belediye yatırımları ile şaha kalktığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, merkezdeki muhtarlarla bir kafede toplantı yaptı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ethem Taş, milletvekili adayları, ilçe başkanları ve muhtarlar katıldı. Başkan Türel, muhtarlara verdiği öneme dikkat çekti. Muhtarların talep ve beklentilerini gece gündüz çalışarak yerine getirdiklerini belirten Başkan Türel, “Antalyamız gerçekten son derece önemli zenginlik ve güzelliklere sahip. Ne yapsak az gelir. Kentimizi hep birlikte daha da yukarı çıkarmamız lazım. Antalya gerek belediye, gerekse hükümet yatırımlarıyla şaha kalktı. Bunun kolay olmadığını biliyorsunuz. Yani biz bugün 15-16 senedir Antalya’ya, memlekete bir şey yapıyorsak bu sizlerin sayesinde. Bu muhtarların bize gösterdiği güven ve destek sayesinde. Bütün hizmetlerimizin mimarları ve gizli kahramanları başta muhtarlar, sonra Antalya halkıdır” dedi.

“Hizmet bizden, destek sizden”

Muhtarların desteği sayesinde Antalya’ya önemli hizmetler kazandırdıklarını da vurgulayan Başkan Menderes Türel, “Sizler desteklemeseydiniz Antalya belki hala kavşakları, raylı sistemi bekliyor olacaktı. Şimdi gündemimizde metro var. Bir olursak başarılı oluyoruz. Sayın Bakanımız öyle kritik noktalarda önümüzü açıyor ki Hızır Aleyhisselam gibi yetişiyor. Yapılamaz denilen şeyleri nasıl yaptığımızı anlatmaya kalksak sabaha kadar yetmez. Biz olmaktan vazgeçmeyelim. Önce Antalya, diyorum. Kim daha güzel şeyler kazandıracaksa, kim daha iyi noktaya taşıyacaksa, yüceltecekse o partili bu partili tartışmalarından, kısır çekişmelerinden Antalya’yı çıkarın. Önce Antalya deyin. Elbette farklı görüş olacak, aksi takdirde demokrasi olmaz. Benim Antalya’ma kim daha çok hizmet getirir, kim başarırsa, bu soruların cevabını vicdanınızda verdiğinizde gereğini de yaparsınız. Sizler sadece muhtar değilsiniz. Mahallelinizde kanaat önderlerisiniz de. Gelen herkes size bir görüş soracaktır. Çekinmeyin, vicdanınızın sesini dinleyin ve cevabınızı verin. 16 yıldır görevdeyiz. Antalya’da yapılamayanları gerçekleştirdik. Daha yapacağımız çok şey var. Hizmet bizden destek sizden” diye konuştu.