Başkan Mustafa İsmet Uysal'dan festival teşekkürü

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, 7-9 eylül tarihleri arasında bu yıl birincisi düzenlenen Akseki Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katkı sağlayan ve katılan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri Akseki Günleri Kültür ve Sanat Festivalinde kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

3 gün süren festivalde yapılan etkinliklerin sadece yöreye ait olduğunu belirten Uysal, "Yapmış olduğumuz bu etkinlik sadece Akseki'mizde bize ait olan kültürümüz, ananelerimizi, gelenek ve göreneklerimizi Antalya'ya ve Türkiye'ye duyurmaya çalıştık. Bu konuda bize yardımcı olan Ceceler halkına teşekkür ediyorum. Burada bir ilki başlattık. Ben diliyorum bundan sonra Akseki farkındalık yaratarak devam edecektir. Eskiden olduğu gibi bütün dünya bizim gelenek ve göreneklerimizi görmek için buraya gelecektir. Gelecek yıl diğer mahallelerimizdeki tüm yaşanmış geleneklerimizi de içine olarak Türkiye geleneğini sunmaya çalışacağız." dedi.

Bu etkinliği düzenlerken en büyük desteği Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır'ın verdiğini söyleyen Uysal, "Kaymakamımız festivalin düzenlenmesinde beni yüreklendirerek büyük destek verdiler. İnsan bir şey yaparken bunun beğenilmesini ister. Kaymakamımız, Eğitim Hayratı Derneği başkanımız Atom Mahmut Duruk, büyük destek verdiler. Akseki Antalya ve Türkiye coğrafyasında Aksekili olarak kendini kabul ettiriş, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile damgasını vurmuştur. Çok göç verdiğimiz için burada kalan halkımızın Sosyal ve kültürel hayatına değişiklik yapmak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Akseki'de sosyal ve kültürel hayatına değişiklik oluşturmak istediklerini ve Alternatif turizmde önemli çaba harcadıklarını belirten Uysal, şöyle devam etti: " Buradaki sosyal ve kültürel hayatı değiştirip dönüştürmek için elimizden geldiğince çaba sarf etmeye çalışıyorum. Bu işe emek veren ve emeğini harcayan herkese teşekkür ediyorum. Bu ilkini gerçekleştirdik. İleriki yıllarda Akseki sanat festivali bu topraklarda artık Kırkpınar gibi çok özveriyle hazırlanan günler olarak tarihe geçecek. Her yıl değişik bir festival düzenlediklerini ve bu yıl Akseki'nin farkında lığını arttırmak için "Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivali" adı altında Akseki'nin düğmeli evleri, kervan göç yolları, müzelerimizi, örf ve ananelerimizi göstermek açısından 3 gün süren hem kültür, hemde turizm festivali adı altında etkinlik düzenledik. Akseki'nin büyük kültürlerinden biri olan Ceceler mahallemizin 600 yıllık bir geleneği olan gelin alma ve düğün alayı gelenekleri canlandırıldı, yöresel türküler seslendirildi. Bundan sonraki festivallerimizde bütün mahallelerimizin örf ve ananelerinden kesitler sundular. Antalya olgunlaştırma Enstitüsü bizi kırmayarak Akseki'ye geldi. Kültürümüzü yansıtan geleneksel kıyafetlerimizi defile ile sergilediler. Bize kültürümüzü burada yeniden yaşadık. Akseki'mizin tanıtımı ve Alternatif turizm açısından çok önemli bir festival gerçekleştirdik, İlçemizin tanıtımında başarı sağladık. Katılımcılara, bizlere omuz veren, emeği geçenlere tüm hemşerilerimize böylesi bir organizasyonda bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum"