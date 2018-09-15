Başkan oğlunun 'özgürlük' nöbeti

Başkan Türel'in 8 yaşındaki oğlu Akın Türel, çocuklara özgürlük sağlayacağını düşündüğü projenin basın toplantısının tamamını protokol konuşmalarının yapıldığı masanın yanında ayakta durarak bekledi. Konuşmalar sonunda da iki ay sonra devreye girecek sistemde kullanılacak olan bilekliği koluna ilk takan o oldu. Başkan türel, Akın'ın sabırsızlığını " Normalde bu tür toplantılara çok gelmez ama özgürlük sözünü duyunca benden önce kalkıp hazırlandı. Projeye neredeyse benden daha çok önem veriyor" dedi.

Sık sık babasının yanına da gelen Akın, projenin biran önce hayata geçmesini istedi. Akın, Güven Çemberi Projesi'nden akıllı direkler ile bağlantıyı sağlayacak olan saat biçimindeki bilekliği takıp, gazetecilere poz verdi. Projenin iki ayda tamamlanacağını duyan Akın Türel, iki ayın çok olduğunu iki hafta içinde hayata geçirilmesi gerektiği konusunda da ricada bulundu.

Konyaaltı Sahili'nde çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların nerede olduklarını haber veren Güven Çemberi Projesi hayata geçirilecek. Projenin 2 ay içinde tamamlanacağı bildirildi. Güven Çemberi projesi kapsamında Vestel tarafından geliştirilen güneş enerjisi ile çalışan ‘Endirek' adlı akıllı şehir direkleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı bölgesinde kurulacak. Bölgeye kurulacak 115 adet akıllı direk çocukların, alzheimer gibi rahatsızlıkları olan yaşlıların ve evcil hayvanların konum olarak takip edilmesini sağlayacak proje dahilinde Büyükşehir Belediyesi çocuklara bileklik verecek, çocuklar (veya ihtiyaç duyan kişiler) akıllı direk Endirek'lerin oluşturduğu ‘güven çemberi' dışına çıktığında sistem alarm durumuna geçip uygulama üzerinden ailelere bilgi iletecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Vestel ile yaptığı işbirliği kapsamında dünyada bir ilke imza attı. Güven Çemberi projesiyle hem Antalyalı çocuklar hem de dünyanın dört bir tarafından Antalya'yı ziyarete gelen misafir çocukların anne babaları daha konforlu vakit geçirebilecek.

Güven Çemberi Projesi ile başlayan iş birliğinin devamında Vestel'in akıllı aydınlatma çözümleri, akıllı ekranlar ve yazılımları Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir çalışmalarında kullanılacak.