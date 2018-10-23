Başkan Sarıoğlu, Muhtarlarla buluştu

Antalya'nın Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, ilçedeki mahalle muhtarıyla buluştu.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, muhtarlar günü nedeniyle Finike Belediye Meclis Toplantı Salonunda muhtarlarla buluştu. Muhtarların sorunlarını dinleyen Sarıoğlu, “Beş yıldır güzel işlere imza attık. Beraber güç birliği olduğu kanaatindeyim. Bu birlik ve beraberlik ile oluyor” dedi.

Hiçbir dönemde olmadı

Nasıl daha fazla hizmet alınır, onun mücadelesini verdiklerini hatırlatan Başkan Sarıoğlu, “sürekli hizmet almaya çalışan, daha fazla ilçemize nasıl katkı sağlarız onun mücadelesini beraber verdik. Şu dönemde yapılan hizmetler. Hiçbir dönemde olmadı. İleride anıldığı zaman hayır dualarını alsak bizim için yeterli. Gurur verici. Burada olan, olmayan arkadaşlara herkese yapılan hizmetler noktasında teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Finike örnek gösteriliyor

Sarıoğlu, “Afyon'da yaptığımız eğitim kamplarının amacına ulaştığını düşünüyorum. Çoğu ilçelerde belediye başkanları kendi meclis üyeleriyle anlaşamıyor. Bizde o birlik beraberliği sağladığımızı düşünüyorum. Bizler muhalefet partili meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla beraber hiçbir sorun yaşamadık. Finike örnek gösteriliyor; birlik ve beraberlik anlamında. Birçok yerde muhtar adayları çıkıyor. Bize gelip gidiyorlar. Biz son güne kadar sizi muhatap alırız. Kimseye taraf olmayız” ifadeleri kullandı.

Turunçova sulanacak

Kapıçayı Barajının kapalı sisteme alınması ile tüm Turunçova ovasının sulanacağını söyleyen Sarıoğlu, projede ödenek yetersizliği nedeniyle 2000 metrelik borunun döşenemediğini söyledi.

10 Bin hektar tarım alanı sulanacak

Muhtarların sulama suyu sorunu ilgili sorusuna cevap veren Sarıoğlu şunları söyledi:

“Yıllardır bu su neden yukarıya basılmıyor diye konuşuluyordu. Allah'ın izniyle biz bu işi çözeriz. Kapıçay'dan Akçay'a binlik boru döşenmiş, Akçay başından Göksu deresine döşenmesi gereken 4 kilometrelik 800'lük borunun 2 kilometresi kalmış. Ödenek olmadığı için yapılmamış. Bu projeyle 10 bin hektar Tarım alanı Turunçova ovasının tamamı sulanacak. 2000 metre boru kalmış, 2 milyon para aktarılacak. Ankara'da girişimlerde bulunarak, bu işi çözeceğiz. Yer altı suyunu kullanmamıza gerek kalmayacak. O bölgede bize ait 23 pompa teke düşmüş olacak. Boşa akan suyu kullanmış olacağız. 400-500 bin TL olan elektrik maliyeti, 70 bin TL'ye düşecek. Elektrik tasarrufu sağlayacağız. Doğanın dengesi bozulmamış olacak. Göksu çayında sadece 7 cm debi düşüyor. Kapıçay'da da HES çalıştığında elektriği oradan sağlayacağız. Belediyenin bütçesine dokunmayacağız. Bu işlemlerden sonra Sulama Kooperatifi kurarak, bu işi resmî hale getireceğiz. Kuraklığa karşı yapılan bu sistemle, susuzluğa çare getirebiliriz” dedi.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, konuşmanın ardından mahalle muhtarlarına Muhtarlar Günü nedeniyle köstekli saat hediye etti.