Başkan Sarıoğlu Oyunu Kullandı

Sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden Başkan Sarıoğlu, daha sonra bir basın açıklaması yaptı. Sandık başına çocukları ile birlikte gittiğini belirten Başkan Sarıoğlu, “Bugün çocuklarımız için, onların geleceği için oy veriyoruz. Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi ve çocuklarımızın mutlu bir yaşam sürmesi için bugün önemli bir adım attık. Bu anlara kendi evlatlarımın da şahit olması ve bugünü ömrü boyunca güzel bir şekilde hatırlamaları için onlarla birlikte geldik. Tek dileğimiz referandumdan Türkiye’nin alnı ak ve başı dik bir şekilde çıkmasıdır” ifadelerini kullandı.