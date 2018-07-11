Başkan Sekmen, Antalyaspor kampında

Kamp çalışmalarını 9 gündür Erzurum-Palandöken’de sürdüren Antalyaspor’u, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ziyaret etti. Kırmızı-beyazlı takımın antrenmanı sonrası sahaya gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i, Teknik Direktör Bülent Korkmaz karşıladı. Süper Lig’de çok önemli bir geçmişe sahip olan Antalyaspor’u Erzurum’da ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduklarını belirten Başkan Sekmen, "Erzurumumuz, sezon başı kamp yapmak için mükemmel bir iklim ve ortama sahip. Buradaki kampın faydalarını lig mücadelesinde görmenizi ve başarılı olmanızı diliyorum. Yolunuz her zaman açık olsun" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kırmızı-beyazlı ekibe Erzurum yöresine özel bir tepsi tatlı ikramında bulundu.