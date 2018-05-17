Başkan Sözen, Başpehlivan Balaban’ı ağırladı

Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İsmail Balaban’a Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden ve Manavgat Güreş Koordinatörü Abdullah Seçim de eşlik etti. Başpehlivan İsmail Balaban, Başkan Sözen’e 6 Mayıs’ta gerçekleştirilen Manavgat Belediyesi 7. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin son derece güzel bir etkinlik olduğunu belirterek Başkan Sözen’e teşekkür etti. Başkan Şükrü Sözen, geleneksel olarak gerçekleştirdikleri organizasyonu her yıl en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.