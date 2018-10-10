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Başkan Sözen, çocuklarla piknik yaptı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi’nin Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitimlerini sürdüren 126 çocuk için Dünya Çocuk Günü Pikniği düzenledi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi'nin Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitimlerini sürdüren 126 çocuk için Dünya Çocuk Günü Pikniği düzenledi.


Manavgat'ın Sorgun Mesire alanında düzenlenen piknikte çocuklar, gönüllerince eğlendi. Piknikte çocukları Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yalnız bırakmadı. Pikniğe katılan Başkan Sözen, çocuklarla oyunlar oynadı, her biri ile özel olarak ilgilendi. Sözen, çocuklara doğa ve çevre bilinci aşılamak amacıyla özel olarak sipariş ettirdiği ve içerisinde tohum bulunan kalemlerden hediye etti. Başkan Şükrü Sözen, “Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Belediye çalışmalarımızda her zaman onların eğitimlerini ön planda tuttuk. Bu amaçla belediyemize bağlı kreşlerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Ne kadar çok çocuğumuzu belediyemizin kaynaklarıyla eğitebilirsek, geleceğimiz o kadar güvence içinde olur. Amacımız çocuklarımızı Cumhuriyet ve Atatürk değerleri ışığında yetiştirebilmek. Ben de sık sık çocuklarımızla bir arada olmaya özen gösteriyorum. Bu vesileyle belediyemize bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevinde görev yapan tüm öğretmenlerimize ve çocuklarımızın velilerine güzel çocuklar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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