Başkan Sözen esnafla bir araya geldi

Side Kültür Evi’nde düzenlenen toplantıda, esnafın sorunları masaya yatırıldı.

Başkan Şükrü Sözen, toplantıda Manavgat Belediyesi’nin Side’de yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Antik Side Kentsel Tasarım çalışmasının 2. etabının tamamlandığını belirten Başkan Sözen, 1 haftalık son rötuş çalışmaları sonrasında, inşaat işlerinin tamamen durdurulacağını, sadece turizme zarar vermeden yapılabilecek küçük detay çalışmalarına izin verileceği bilgisini verdi. Başkan Sözen, toplantının ana amacının serzenişleri dinlemek, yanlış bilinen konuların doğrularını paylaşmak ve el birliğiyle Side’nin nasıl daha iyi bir turizm destinasyonu haline getirileceğini konuşmak olduğunu dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, Side’de esnafların yaşadığı sorunların hepsini bildiğini belirterek, bunların çözümü konusunda fikir ve el birliğiyle çalışılarak sonuçlar alınabileceğini söyledi.

“Otopark sorununun çözümü, 2. nizamiye kapısı”

Başkan Sözen, otopark sorununun çözümü için ikinci bir Nizamiye girişi kurmak istediklerini ancak bunu da gerçekleştiremediklerini söyledi. Sözen, “Biz de B planı olarak şunu düşündük. 2’inci bir nizamiyemizi kuralım diyerek. Kaymakamlık, jandarma ve belediye olarak Anıtlar Kuruluna önerge verdik Maalesef oraya da izin alamadık. Bunu yapabilseydik, büyük terminalimizi yeniden düzenleyecek, aydınlatmasını, kamera sistemini kurarak giriş çıkışlarını düzenleyecektik. 4 ay geçti. Ben bu sürede toplu taşımaya uygun araçlarımızı alayım, engelli araçlarını da alacak şekilde ihalemi yapayım dedim. Ama bunları yapabilmemiz için kurulun izin vermesi gerekir. Gerekirse ücretsiz taşıma yapalım bile dedim. Oradan kontrollü bir şekilde girişi sağlayabilirdik. Ancak bazı arkadaşlarımız konuyu bilmedikleri için yaşanan ulaşım sıkıntısının faturasını Manavgat Belediyesine kestiğini duydum ve üzüldüm” dedi.

“Side’ye arabamla bir kere bile girmedim”

Başkan Sözen Side”ye rahat giriş kartlarıyla ilgili olarak serzenişler olduğunu ifade ederek, “Sizlerin teveccühü ile Manavgat Belediye Başkanlığı görevini 9 yıldır devam ettiriyorum. Side’ye daha bir kez araba ile girmedim. Hiçbir başkan yardımcım, meclis üyem ne de ailem bir kere bile arabayla girmemiştir. Side’nin doğal ve ekonomik hayatına duyduğumuz saygıdandır. Biz buna duyarlık gösteriyoruz. İnsanların da özveri göstermesini istiyoruz. Eskiden 3 bine yakın kartlı giriş yapan vardı. Kısıtlı kartlarla bu koşullarda uygulamayı sürdürüyoruz. Ama bunu yaparken de Side”deki gerçek yerleşimi öldürmememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bunda da telkinleriniz önemli. Bu konuda herkesten hassasiyet bekliyorum” diye konuştu.

Başkan sözen’e esnaftan tam destek

Başkan Şükrü Sözen’i dinleyen esnaflar ve vatandaşlar Side’ye artı değer kattığı için teşekkür ederek, sorunların çözümü noktasında fikirlerini mikrofonla söz alarak paylaştılar ve gereken desteği halk ve esnaf olarak vereceklerini dile getirdi. Yapılan toplantıdan son derece memnun kaldıklarını belirten esnaf, “Başkanımız Side’deki tarihi gün yüzüne çıkardı. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmadır burada yapılan. Side’de geçimini sağlayan esnaflar olarak ulaşım sorunu çözülmezse sıkıntılı günler yaşayabiliriz. Bu konuda başkanımıza her konuda destek vereceğiz. Bu toplantı için tüm belediye ekibine ve başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.