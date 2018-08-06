Başkan Sözen, İyi Parti’de

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ı, İyi Parti Manavgat İlçe Başkanlığı’nda ziyaret etti. Ziyarette İyi Parti Manavgat İlçe Başkanı İbrahim Celayiroğlu ve ilçe yönetimi de hazır bulundu.

Ziyarette Başkan Sözen, Tuba Vural Çokal’a milletvekilliğinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çokal’ın mecliste Manavgat’ı temsil etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Başkan Sözen, kent için başarılı çalışmalarda bulunacağından şüphesi olmadığını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Başkan Sözen’e hayırlı olsun ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret Başkan Sözen’in İyi Parti ilçe yönetimi ile görüş alışverişinde bulunması ile devam etti.