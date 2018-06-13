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13 Haziran 2018 17:27

Başkan Sözen, personeliyle bayramlaştı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediyede çalışan personeliyle bayramlaştı.

Başkan Sözen, personeliyle bayramlaştı

13 Haziran 2018 17:27


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ramazan Bayramı öncesinde birimleri tek tek ziyaret ederek belediyede çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Sözen, sabah ilk olarak Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi’nde çalışan çalışanlarıyla bayramlaştı.



Babalar gününü kutladı


Başkan Sözen daha sonra Boğaz Otel, Huzurevi, Hayvan Barınağı, Asfalt Şantiyesi, Manavgat ve Side Hizmet binaları, Cenaze İşleri Şantiyesi, Kent Müzesi, Temizlik İşleri Şantiyesi, Atatürk Kültür Merkezi, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi gibi farklı yerlerde bulunan belediye hizmet birimlerini ziyaret etti. Gün boyunca süren bayramlaşmalarda çalışanlar Sözen’i kapıda karşıladı. Başkan Sözen huzurevinde büyüklerle de keyifli sohbet yaptı. Başkan Sözen, aynı zamanda Babalar Günü kutlaması da yaptı.



“İyi bayramlar dileği”


Huzurevi sakinleri Başkan Sözen’in bayram ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Kendisi bizi hiçbir bayram unutmuyor. Bunun dışında da her fırsatta uğrayarak halimizi hatırımızı soruyor. Ziyaretinden çok memnun olduk. Allah ondan razı olsun” dedi. Tek tek personelin elini sıkıp Ramazan Bayramlarını tebrik eden Başkan Şükrü Sözen, herkesin aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ettiğini söyledi. Başkan Sözen, ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini dile getirerek bu bayramın birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörüye vesile olmasını dilediğini söyledi.




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