Başkan Sözen, Üniversite öğrencileri ile buluştu

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MATSO Turizm Fakültesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek, söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye fakülte dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, öğretim görevlileri ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ile Rekreasyon Yönetimi bölümü öğrencileri katıldı. Başkan Sözen, “Eğitim sağlıklı bir şekilde götürüldüğü zaman ve her alanda sorumluluk alabilecek gençler yetiştirildiği zaman muasır medeniyetler seviyesine yükselebiliriz. Gençlik iyi yetiştirilmeli, sorumluluk alabilmeli, gençlere yetki verilmeli. Dünya genelinde şu an 28-30 yaşında şirket yöneticileri olduğunu biliyoruz. Bunlar bizlere örnek olmalı. Tüm bunlar yine kıymetli eğitmenlerimiz vesilesi ile olacaktır. Siz değerli öğrencilerimiz bizler için çok önemlisiniz, ilçeye artı bir değer katıyor ve heyecan veriyorsunuz. Belediyecilik keyifli ama bir o kadar da zor bir görev. Ben sizlere bir şeyler başarmış olmanın hazzını tavsiye ediyorum. Meslekte bir yerlere gelmek, mesleğini başarı ile icra etmek de halka hizmettir” dedi.

Öğrenciler sordu, Sözen yanıtladı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in konuşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi. Öğrenciler, spor imkanları, öğrenci meclisi kurulması, bisiklet sayılarının arttırılması, ulaşım, etkinlikler gibi bir çok soruyu Başkan Sözen'e yöneltti. Başkan Sözen ise tüm soruları not alarak öğrencilere destek sözü verdi. Birçok öğrenciye birebir görüşme için randevu veren Başkan Sözen, sorunlarını dile getiren öğrencilere yürekten teşekkür etti.

Öğrencilere kitap armağanı

Söyleşi sonunda MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, Başkan Sözen'e teşekkür çiçeği takdim etti. Çıkışta öğrencilere Manavgat Belediyesi'nin kadınlara yönelik projelerinden biri olan ‘Yıldızların Altında Manavgat' öykü kitabı hediye edildi.