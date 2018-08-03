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03 Ağustos 2018 13:22

Başkan Sözen, üst yapı çalışmalarını inceledi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye ekiplerinin kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki sokak, mahalle ve caddelerde devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Sözen, üst yapı çalışmalarını inceledi

03 Ağustos 2018 13:22


Başkan Sözen, Yukarı Hisar Mahallesindeki 7001, 7003, 7007 ve 7009 sokaktaki yol, kaldırım, asfalt düzenlemesini, Aşağıhisar Mahallesi Güllük Caddesi’ndeki asfalt çalışmasını, Sorgun Mahallesindeki kaldırım düzenlemesini ve Hacıobası Mahallesinde yol düzenleme çalışmalarını inceledi. Başkan Sözen, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve belediye ekipleri ile fikir alışverişinde bulundu. Sözen’in ziyareti sırasında tek tek sohbet ettiği ve sorunlarını dinlediği vatandaşlar, çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.


"Hizmetin en iyisi için çalışıyoruz"


Belediye Başkanı Sözen ise belediye ekiplerinin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, " Manavgat Belediyesi olarak, kent merkezi kırsal mahallelerimizde yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarına ağırlık verdik. Ekiplerimizin çalışmalarını yerinde incelemeye de özen gösteriyoruz. Ekiplerimiz canla başla vatandaşlarımıza en iyi ve hızlı hizmet etmek için çalışıyor. Bu esnada vatandaşlarımızla sohbet etme ve fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Onların istek ve sorunlarını dinliyoruz. Vatandaşlarımızın talepleriyle de tek tek ilgileneceğimizden şüpheleri olmasın. Çalışmalarımızda ekiplerimize destek veren tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” dedi.




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