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01 Haziran 2018 11:24

Başkan Sözen, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Manavgat Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi önünde kurduğu iftar sofrasıyla binlerce vatandaşı bir araya geldi.

Başkan Sözen, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

01 Haziran 2018 11:24


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ilıca ve Çolaklı mahallesindeki iftarlara katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı. İftar sofralarını tek tek dolaşan Başkan Sözen, vatandaşlarla sohbet ederek, herkese hayırlı ramazanlar diledi. Oruçlar, dualar eşliğinde açılırken, binlerce vatandaş Manavgat Belediyesi sofrasında lokmalarını paylaştı.


Başkan Sözen, iftar sofralarının insanları bir araya getirdiğini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar çadırı geleneğimizi devam ettiriyoruz. Ramazan ayı, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı bir ay. İftar çadırlarımızda bu duyguların en güzel şekliyle vatandaşlarımızla yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde lokmalarımızı paylaşıyoruz. tüm vatandaşlarımızı hep birlikte iftar yapmaya davet ediyorum” dedi.




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